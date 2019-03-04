«Позор и ганьба!» На Украине радикалы силой захватили храм УПЦ
Представители запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор» и сторонники новой украинской церкви устроили в селе Гнездичное силовой захват храма Преображенской религиозной общины. Об этом 4 марта сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.
На видео, которое удалось снять очевидцам, видно, как молодые люди с символикой «Правого сектора» блокируют вход в храм, не пуская прихожан, среди которых было много женщин пожилого возраста. Часть людей, которые уже находились в соборе, выгоняют на улицу силой. После этого радикалы начинают петь украинский гимн. «Позор и ганьба! (позор — укр.)», – комментируют происходящее один из очевидцев.
«Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный "клирик Киевского патриархата", в свое время "прославился" на Збаражчини за политический рэкет, Иван Лесик <...> Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, что для сохранения мира в деревне богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма находились у них. А сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать "богослужения"», – говорится в сообщении УПЦ.
Справка:
6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви, созданной по просьбе светских властей путем объединения двух неканонических структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.