«Позор и ганьба!» На Украине радикалы силой захватили храм УПЦ

Представители запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор» и сторонники новой украинской церкви устроили в селе Гнездичное силовой захват храма Преображенской религиозной общины. Об этом 4 марта сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

На видео, которое удалось снять очевидцам, видно, как молодые люди с символикой «Правого сектора» блокируют вход в храм, не пуская прихожан, среди которых было много женщин пожилого возраста. Часть людей, которые уже находились в соборе, выгоняют на улицу силой. После этого радикалы начинают петь украинский гимн. «Позор и ганьба! (позор — укр.)», – комментируют происходящее один из очевидцев.

«Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный "клирик Киевского патриархата", в свое время "прославился" на Збаражчини за политический рэкет, Иван Лесик <...> Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, что для сохранения мира в деревне богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма находились у них. А сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать "богослужения"», – говорится в сообщении УПЦ.