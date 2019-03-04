В Колпино пробился гейзер. Паром заволокло улицу Братьев Радченко

Горячая вода пробила трубу и вырвалась на поверхность в Колпинском районе Петербурга 4 марта. О прорыве теплосети на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как уточнили в ГУП «ТЭК», течь дала труба диаметром 800 мм. На место выехала аварийная бригада, сейчас специалисты локализуют вытекание.

Сколько домов попало в зону дефекта, пока не известно. Горячую воду горожанам обещают не отключать. Решается вопрос о переводе зданий на схему резервного отопления.