Медведев назначил нового замглавы Минстроя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Костаревой статс-секретарем — заместителем главы Минстроя. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства 4 марта.
«Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем – заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
До назначения Костарева занимала должность директора административно-кадрового департамента Минстроя России.