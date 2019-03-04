«Полицейский перевёртыш», автобусный «паровозик», «голый лёд» – в Петербурге плотно и много ДТП

Хотя сегодня, 4 марта, в Петербурге ясно, последствия снегопада ощущаются явственно. Утром загруженность городских дорог, по оценке «Яндекс.Пробок», составила 8 баллов, что как минимум на 1 балл больше обычного.

Наиболее загруженными оказались проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Гражданский проспект в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект из центра (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (8 баллов, что на 5 баллов выше обычного), Пискарёвский проспект из центра (8 баллов, что на 5 баллов выше обычного), Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки:

8:48, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 7,1 км, от КАД до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

9:27, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

9:24, улица Коммуны, шоссе Революции, 5,3 км, от Рябовского шоссе до Пискаревского проспекта. Пробка продержалась 50 минут.

9:06, Светлановский проспект, 5 км, от Учительской улицы до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

9:12, улица Руставели, Пискаревский проспект, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Сообщений о ДТП от очевидцев много. «Голый лёд на Богатырском перед Планерной», – объясняет причину столкновения двух автомобилей Рина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: Рина/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

И ещё один пост из «ДТП и ЧП»: «Полицейский на «Ладе» 4х4, опаздывая на работу, не справился с управлением на Парашютной в сторону кольца. 7:30. Сам цел. Ехал на пятилетней липучке, в повороте уехал в сугроб, затем упал на бок».

Фото: Костя/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Типанова/Космонавтов. Водитель маршрутки 25 показал питерский дрифт перед светофором, перегородив две полосы и легонько чпокнув «Шевроле» в третьей полосе», – пишут там же.

На проспекте Наставников в сторону Косыгина, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», «паровозиком» встали автобус 15-го маршрута и две маршрутки, К-28 и К-284.

Фото: Александр/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Напомним, сильный снегопад, обрушившийся на Петербург вечером 2 марта, спровоцировал множество ДТП, около десятка самолетов не смогли вовремя приземлиться в Пулково.

К воскресенью выпало от 14 до 20 см снега в разных районах. Чиновники вчера отчитались, что в результате оперативного выхода техники очищено около 80% улично-дорожной сети, 75% тротуаров.

На региональных трассах Ленинградской области круглосуточно работало триста единиц спецтехники. После двухдневного снегопада вычищено 12 тысяч километров проезжей части и 7 тысяч километров обочин, использовано 26 тонн соли, 1,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Дороги с интенсивным движением на протяжении двух дней обрабатывали солевыми растворами, которые быстро растапливают наледь на проезжей части, сообщили «Фонтанке» 4 февраля в областном дорожном комитете.

В ближайшие два дня дорожные службы Ленобласти ожидают сильных перепадов температуры воздуха. Во вторник вероятен сильный мокрый снег, который плавно перейдет в снег с дождем. Температура будет колебаться от -11 до +3 градусов по Цельсию.

Дорожный комитет Ленобласти дал указание районным ДРСУ в течение недели выставлять дежурить на трассы патрульные службы.