«Присягу приносят не на городской площади». Россия считает Хуана Гуайдо самозванцем

Российское посольство в Каракасе отказывается признавать лидера оппозиции главой Венесуэлы. США упрекают в нагнетании обстановки в республике.

«В соответствии с венесуэльской Конституцией президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади. Еще не известно, как развивались бы события, реши Гуайдо провозгласить себя в стенах Национальной ассамблеи», – говорится 4 марта в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты из РФ, вслед за вице-президентом латиноамериканской республики, указывают, что у Гуайдо нет реальной поддержки населения и политических элит. Николас Мадуро, в свою очередь, был избран на всенародных выборах.

«Почему же он [Хуан Гуайдо] в течение 30 дней не созвал соответствующие выборы, как это предусмотрено статьей 233 Конституции? Мы же видим, что делать он этого не собирается. Более того, называет себя сейчас уже не "врио президента", а "врио президента, ответственного за созыв демократических и свободных выборов", сроки которых даже не обозначает», – задается вопросом посольство РФ.

При этом российские дипломаты осудили политику Америки в отношении Каракаса: «Сейчас же мы видим просто апофеоз этой "заботы" – вместо того, чтобы разблокировать венесуэльские резервы на сумму около 30 млрд долл., что существенно облегчило бы решение социально-экономических проблем, США бросают подачки в виде сомнительных "гумгрузов", оцениваемых ими в 20 млн долл. На самом деле действия США являются обыкновенным грабежом и направлены на то, чтобы вызвать социальный взрыв в Венесуэле».

Российский МИД настаивает, что Николас Мадуро готов к переговорам с оппозицией, однако США не хотят урегулирования кризиса.