NASA показало стыковку Crew Dragon с МКС
NASA показало автоматическую стыковку космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Соответствующий ролик доступен в Twitter.
Для стыковки использовался международный стыковочный адаптер IDA (International Docking Adapter), установленный на модуле Harmony, входящем в американский сегмент МКС.
The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.
Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Стыковка с МКС произошла через сутки. Возвращение на Землю космического корабля ожидается 8 марта. Вместо космонавта на корабле к МКС отправили манекен Рипли.
Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.