NASA показало стыковку Crew Dragon с МКС

NASA показало автоматическую стыковку космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Соответствующий ролик доступен в Twitter.

Для стыковки использовался международный стыковочный адаптер IDA (International Docking Adapter), установленный на модуле Harmony, входящем в американский сегмент МКС.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx