Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта, теперь до утра 5 марта.

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 мск – ИФ) 5 марта 2019 года", – говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Исключение действует для операций в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которым разрешили вновь обслуживать рейсы с 1 марта.

Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз, вплоть до 11:00 мск 4 марта.

Напомним, в понедельник в Кашмире индийские и пакистанских военные вновь ведут боевые действия.