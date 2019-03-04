Глава Генштаба ВС РФ в Вене встретится с председателем Комитета начальников штабов ВС США

Минобороны России подтвердило, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд встретятся 4 марта в Вене.

"Сегодня в Вене (Австрия) состоится встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", – сообщили ТАСС в министерстве.

Российская сторона не раскрывает повестку встречи, однако в воскресенье официальный представитель Комитета начальников штабов ВС США Патрик Райдер сообщил, что на предстоящей встрече планируется обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и Россией при проведении операций в Сирии, состояние отношений США и России по военной линии, ситуацию в области безопасности в Европе и другие ключевые темы.

4 января состоялись телефонные переговоры между Герасимовым и Данфордом. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в Сирии, при этом решили не раскрывать подробности своей беседы.