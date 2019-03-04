Министр обороны ФРГ заявила об опасности китайских ракет для России

Справка:

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинают процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. Ранее Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать совершенные нарушения, в частности в ходе испытаний ракеты 9М729, дальность действия которой якобы нарушает положения соглашения.

2 февраля Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в ответ на действия США заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДРСМД. Президент также поддержал предложение военного ведомства начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.