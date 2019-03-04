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Доброе дело
04.03.2019 10:41
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Останавливаться на достигнутом нельзя. Аня верит, что справится с болезнью

8-летняя Аня уже несколько лет борется с редким заболеванием – фокальная эпилепсия с электрическим статусом медленного сна. Сейчас девочка проходит лечение в Германии, так как в России ей помочь не могут. Изначально планировалось пройти два курса терапии, но выяснилось, что нужно ещё четыре. Стоимость лечения для семьи Ани огромна.

Останавливаться на достигнутом нельзя. Аня верит, что справится с болезнью

Анна Кривенко, 8 лет.

Фокальная эпилепсия с электрическим статусом медленного сна (ESES).

Необходимы дополнительные четыре курса кортикостероидной терапии. Стоимость 2 229 263,5 руб.

Некоторое время назад на лечение Ани в немецкой клинике собирали всем миром. Не остались в стороне и читатели «Фонтанки». Общими усилиями удалось собрать почти 1,5 миллиона рублей. Девочка с отцом отправилась в Германию, но там им сообщили, что лечение будет длительнее и намного дороже.

Напомним, у Ани Кривенко редкое заболевание – фокальная эпилепсия с электрическим статусом медленного сна (ESES), которое может привести к печальным последствиям: потере зрения и слуха, атрофии мышц, слабоумию и пр. В России врачи посоветовали родителям обратиться к зарубежным специалистам, поскольку помочь не могли. В одной из немецких клиник медики подарили надежду, предложив экспериментальное лечение. Оно принесло положительные результаты – в течение длительного времени Аня находилась в ремиссии.

Но в декабре 2018 года болезнь вновь начала прогрессировать. Чтобы стабилизировать состояние девочки, лечение необходимо продолжать. На очередной этап – два курса кортикостероидной терапии – требовалось почти 1,5 миллиона рублей. Деньги помогли собрать неравнодушные люди из разных уголков страны. Однако, когда Аня приехала в Германию, выяснилось, что необходимо не два, а шесть курсов. По словам папы Евгения Кривенко, лекарство помогает иммунной системе защитить мозг Ани от последствий приступов. И чем больше курсов медикамента, тем лучше работает защита организма.

«Когда мы делаем 1 курс, то ремиссия 1-2 месяца, 2 курса – 3-4 месяца. Логика такая, что если мы делаем 6 курсов, то ремиссия должна быть не меньше 1,5 – 2 лет. Как у нас и было после 6 курсов – 22 месяца», – говорит Евгений.

Сейчас Аня проходит первый курс лечения и уже есть улучшения. Второй начнется 11 марта. Но на этом собранная сумма закончится. На оставшиеся курсы требуется ещё 29 800 евро, а это 2 229 263,5 руб. Останавливаться на достигнутом нельзя, ведь победить болезнь можно, но в 90% случаев это возможно только в пубертатном периоде. Чтобы Аня дожила до этого возраста, сохранив и интеллект, и нормальное физическое состояние, лечение необходимо продолжать.

О том, как помочь Ане, можно узнать на странице девочки на сайте Благотворительного фонда «Эра милосердия».

 

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