СМИ: Пакистан снова начал обстреливать Индию

Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня и обстреляла населенные пункты в штатах Джамму и Кашмир.

Сектор Акнур подвергся обстрелу со стороны исламской республики 4 марта в 3:00 ночи (5:30 по московскому времени). В ответ индийские военные открыли огонь. Об этом 4 марта сообщает индийское информационное агентство Ani.

Перестрелка закончилась в 06:30 (9:00 по московскому времени). О погибших пока не сообщается.

Обстрелы между Индией и Пакистаном происходили и на выходных.

Очередная эскалация давнего конфликта между Индией и Пакистаном произошла 27 февраля, когда в регионе Кашмир пакистанцы сбили индийский истребитель. Воздушному бою предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Были обстреляны позиции боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она взяла ответственность за теракт 14 февраля, когда погибли более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

Российские власти призвали стороны урегулировать ситуацию и вызвались быть посредниками в переговорах.