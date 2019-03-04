С парковки «Окея» на Богатырском у 29-летнего ресторатора угнали «Лексус» за 7 млн

Внедорожник премиум-класса покинул владельца в Приморском районе Петербурга. Иномарку угнали с парковки гипермаркета.

Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, накануне вечером с заявлением в полицию обратился 29-летний владелец ресторанного бизнеса. Горожанин рассказал о пропаже автомобиля Lexus LX 570 2018 года выпуска. Иномарка исчезла с парковки гипермаркета «Окей» на Богатырском проспекте в период с 20:00 до 20:30.

Потерю автолюбитель оценил в 7,3 млн рублей.

По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.