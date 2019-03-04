РЖД планирует создать единый сервис для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

РЖД планирует создать единую платформу для онлайн-продажи автобусных и железнодорожных билетов. Об этом 4 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию комплексного развития автобусных перевозок.

В пресс-службе РЖД изданию уточнили, что документ подлинный, но он не актуален, не утвержден и на совет директоров не выносился. Тем не менее госкомпания подтвердила, что ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе станет агрегатором продажи билетов на автобусы.

Согласно проекту, управлением расписанием и маршрутами автобусных перевозок займется РЖД или ее дочерняя структура. Запуск агрегатора, по данным «Коммерсанта», может обойтись в 100 млн рублей. Эксперты оценивают оборот межрегиональных и пригородных перевозок в 300 миллиардов рублей в год.

Платформу для продажи билетов на оба вида транспорта уже тестируют структуры РЖД — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания и Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Единую платформу будет разрабатывать связанная с РЖД компания «Инновационная мобильность», рассказал президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. Он добавил, что пока проект существует «только на бумаге».