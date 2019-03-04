Ослеплённый петербуржец спасался от автохама в роддоме

Пострадавший в дорожном конфликте автолюбитель решил найти спасение в роддоме Московского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», утром 4 марта в дверях роддома №9 на улице Орджоникидзе появился мужчина, держащийся за лицо. Горожанин попросил у врачей помощи. По его словам, на пешеходном переходе у медицинского учреждения неизвестные на иномарке прыснули ему в лицо из газового баллончика. Пострадавший оставил свою машину и сумел добраться до расположенного по соседству роддома, где ему оказали первую помощь, затем вызвали скорую.

Проводится проверка.