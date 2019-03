В США 23 человека погибли во время торнадо. Среди жертв есть дети

Жертвами торнадо, прошедшего в минувшие сутки в американских штатах Алабама и Джорджия, стали 23 человека. Об этом 4 марта сообщает Reuters.

По данным агентства, среди погибших есть дети. Коронер округа Ли Билл Харрис заявил, что число жертв может возрасти. В больнице в городе Опелика, штат Алабама, как отмечает агентство, находятся более 40 пострадавших. Без света в Алабаме и Джорджии осталась 21 тысяча человек.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm

В Сети публикуют видеозаписи последствий торнадо. На кадрах видны десятки поваленных деревьев, частично или полностью разрушенные дома, а также поврежденные автомобили. Кроме того, очевидцы снимают группы спасателей, которые ликвидируют последствия торнадо и ищут людей, которые могут находиться под завалами.

NBC News сообщил, что циклон, от которого пострадал штат Алабама, движется на северо-восток. Власти Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона начали готовиться к приходу стихии.

Parts of Eufaula, Alabama (Barbour County) are now unrecognizable after a strong tornado hit earlier today.



This includes the Northside Fire Station located next to the Municipal Airport... the insulation from that building is now tangled in the snapped trees. #ALwx pic.twitter.com/bwLEjx2zfV