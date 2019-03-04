«Почти все вылетели». Посольство России помогло пассажирам Air Astana выбраться из Дели

Практически все россияне, которые не смогли покинуть Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном, уже вылетели на родину. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Индии Владимир Полуэктов.

«Почти все из 34 человек, попавших в такую ситуацию, вылетели или улетают сегодня. Со всеми остальными ведется работа в плановом режиме», — заявил дипломат 4 марта телеканалу «360».

Он отметил, что рейсы авиакомпании Air Astana были отменены из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. При этом перевозчик, по словам пресс-секретаря посольства, не оказал должную помощь пассажирам, ссылаясь на форс-мажор.

«Прежде всего призываем в связи с данной ситуацией в случае отмены рейсов являться на стойку регистрации, чтобы иметь возможность перебронировать билет на новую дату или получить возврат денег. Так как в случае неявки авиакомпания оставляет за собой право отказать гражданам в этом», — пояснил Полуэктов.

Дипломат добавил, что посольство помогло оформить новые билеты на 4–6 марта всем россиянам, оказавшимся в сложной ситуации. Диппредставительство продолжает внимательно следить за развитием событий.

27 февраля между истребителями ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром произошел воздушный бой. За два дня до этого индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. В результате инцидента воздушное пространство над Пакистаном временно закрыли, а в Индии ограничили работу нескольких аэропортов.