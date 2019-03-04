WP: США угрожают санкциями арабским странам за попытки восстановить отношения с Асадом

Администрация президента США пытается помешать арабским странам восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом и угрожает санкциями. Об этом 4 марта пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание выяснило, что арабские страны приостановили попытки из-за действий американских властей, которые предупредили своих союзников, что любые попытки участвовать в восстановлении Сирии приведут к санкциям. Администрация Трампа хочет вынудить Асада провести политические реформы, говорят американские чиновники.

Добавляется, что США добиваются того, чтобы изоляция Сирии продолжалась, а из страны ушли все силы, которые контролирует командование Ирана. Россия в свою очередь, указывают источники, призывает арабские страны восстановить отношения с Сирией и присоединиться к Асаду, чтобы уменьшить влияние Ирана.

В декабре 2018 года ОАЭ объявили об открытии посольства в Дамаске, закрытого с начала войны в Сирии в 2011 году, а власти других арабских стран заговорили о возобновлении отношений с Башаром Асадом.

19 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Позже Трамп решил оставить в Сирии группировку численностью до 200 солдат. В Белом доме предполагают, что в стране будет создана многонациональная группа войск, которая будет поддерживать там мир.