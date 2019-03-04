Происшествия
В Петербурге газовая колонка отравила школьницу. Второклассницу отправили в больницу
Отравление угарным газом привело к госпитализации школьницы в Московском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, накануне вечером скорую вызывали на Кубинскую улицу к ученице второго класса. Десятилетняя школьница почувствовала себя плохо, медики диагностировали у неё отравление угарным газом. Источником опасности, предположительно, стала газовая колонка.
Девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №5. Состояние ребёнка врачи оценили как удовлетворительное.
Проводится проверка.