«Мы потеряем весь транзит». Глава «Нафтогаза» заявил, что газотранспортная система Украины останется невостребованной

Газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал 4 марта Коболев в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, сейчас газовая система Украина является сдерживающим фактором против «российской агрессии» и, соответственно, после появления «Северного потока-2» возможность «военного риска» усилится.

Впрочем, такая ситуация не останавливает европейские компании от инвестирования в российский проект, отметил Коболев. Он предложил налаживать с Европой «классическое партнерство» и допускать зарубежные компании к управлению украинской газотранспортной системой в обмен на инвестиции.

Как добавляет РБК, глава Минэнерго России Александр Новак ранее говорил, что из-за старости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, в том числе Ямал — Европа и «Северный поток-1».

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в конце 2019 года. В феврале в МИДе подчеркивали, что продолжение транзита возможно только на условиях Москвы.