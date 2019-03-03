«Снег сам так не тает». Петербуржцы жалуются на пересоленный город

Последствия субботнего ненастья с петербургских улиц исчезают настолько быстро, что горожане уже не сомневаются — без реагентов не обошлось. Прерывать «бессолевую диету» жители Северной столицы не хотят даже ради отсутствия сугробов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 3 марта относительной бесснежностью может похвастаться центр города. На следующий день после обильных осадков подозрительно чистой оказалась Дворцовая площадь. Хватились сугробов также на Вознесенском проспекте, рядом с Адмиралтейством. Ожидаемый покров на улицах центра сменила серая перемешанная жижа, ещё больше недоумения вызвала нехарактерная для зимней температуры влажность.

«Откуда сырость и лужи в центре? В минус семь! – недоумевают читатели и делают вывод. – Город стали солить».

Возмущаться использованием реагентов начали ещё пятницу, 1 марта. Соленых морей не было, но россыпи кристаллов на отдельных участках Невского проспекта замечены. Не остался без внимания и «благородно побелевший» тротуар на Московском проспекте рядом со станцией «Электросила».

Не топить снег чистой солью в комитете по благоустройству Смольного решили в 2016 году. Горожане выдохнули, но реагенты всё ещё могут вернуться на городские улицы. Возобновить дискуссию подтолкнула самая тяжёлая за последние восемь лет зима. Правда, вновь выводить соль против сугробов и гололёда пообещали только через мнение жителей и заключение экспертов. Пока же, как заверяют в комитете по благоустройству, чистой солью город не засыпают, но в состав смеси она всё же входит.

Снегопад обрушился на Петербург в начале весны и осложнил жизнь пешеходам, автомобилистам, пассажирам Пулково и, конечно, дорожникам. В Смольном ждут нового натиска и предупреждают: будет снегопад ещё сильнее.