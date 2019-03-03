Пожар в высотке на Шлиссельбургском тушили с автолестницы

Квартирный пожар вспыхнул в Невском районе Петербурга вечером 3 марта. Кухня на седьмом этаже сгорела полностью.

Как сообщает региональное управление МЧС, квартира в двенадцатиэтажном доме загорелась в половине седьмого вечера. Ко второму дому по Шлиссельбургскому проспекту съехались пять пожарных расчетов, и через 25 минут пламя было потушено. Кухня площадью 15 кв.м сгорела полностью.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, огонь тушили с помощью автолестницы. На месте работали 20 спасателей.

Сегодня утром тушили квартирный пожар и на Ленской улице. Там, спасаясь от пламени, спрыгнули с седьмого этажа трое мужчин. Все они погибли.