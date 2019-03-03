Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери. Сыну погибшей от «Новичка» британки предложено с ним ознакомиться

Посольство РФ в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сыну погибшей от яда британки документ готовы предоставить лично.

Доклад «Солсбери: вопросы без ответов» опубликован на сайте дипмиссии 3 марта. На 50 страницах подробно изложена хронология случившегося, включая нынешнее положение, позицию Москвы, реакцию СМИ и дипломатические запросы. Особое внимание уделено «многочисленным нестыковкам в официальной информации британской стороны», шаткости доводов и отсутствию внятных доказательств, в том числе причастности считающихся агентами ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Так, подчёркивается, что расследование никогда не пыталось подтвердить или опровергнуть показания главных подозреваемых об алиби. Когда, по данным полиции, нервно-паралитическое вещество доставляли к двери Скрипаля, Петров и Боширов утверждают, что «сидели в парке, пили кофе в кафе и, самое главное, посещали собор». Тот самый, что в интервью RT они назвали «солсберецким».

«Трудно понять, почему проверка их утверждений и соответствующее информирование общественности должны представлять собой проблему», – не понимают авторы доклада.

Недоумение вызывает отказ пустить в Великобританию родственницу Скрипалей Викторию. Неясности остаются в судьбе домашних животных, которые были умерщвлены, но неизвестно, были ли они отравлены. В очередной раз посольство указывает, что Россию не только не допустили к расследованию, но и не позволили ознакомиться даже с деталями.

В доклад включили также список запросов, которые посылала российская сторона. Некоторые из них были удовлетворены, часть была проигнорирована. Завершают документ 57 вопросов, которые задавались британским властям и компетентным лицам с марта прошлого года. Ответы на десятки ждут до сих пор.

«Посольство России отдает дань уважения всем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших российских граждан, в первую очередь сотрудникам скорой помощи и медперсонала», – сообщают авторы. Хотя их компетенция по оказанию помощи отравившимся нервно-паралитическими веществами тоже вызывает смущение.

Дон Стерджесс, погибшую от отравления предположительно «Новичком», называют невинной жертвой политических игр. Её сыну, в открытом письме просившему Владимира Путина разрешить допрос Петрова и Боширова, дипломаты собираются выслать доклад. Также в посольстве предлагают встречу и свои ответы на интересующие британца вопросы, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.