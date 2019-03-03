Адвокат Браудера опроверг предъявление обвинения в убийстве бизнесмена Перепеличного

Защита основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердила возбуждение уголовного дела об убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного, проживавшего в Великобритании, в 2012 году. Но опровергла предъявление обвинения.

«Уголовное дело действительно было возбуждено в отношении Браудера в декабре 2018 года, но официально ему обвинения пока не предъявлено»,— сказал адвокат Браудера Александр Антипов, его слова 3 марта приводит «Коммерсантъ».

По его словам, в Следственном комитете России считают, что господин Перепеличный был отравлен чаем. По мнению следствия, Уильям Браудер организовал это убийство с целью скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб., сообщил Антипов. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2004 году.

«Конкретного мотива Браудера для убийства Перепеличного в деле не представлено. Из того, что я прочитал в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвинение не только недоказуемо, оно абсурдно»,— сказал адвокат.

Александр Антипов заявил, что обжалует возбуждение уголовного дела.

Ранее об официальном предъявлении обвинения по делу сообщил сам Браудер.