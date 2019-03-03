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Адвокат Браудера опроверг предъявление обвинения в убийстве бизнесмена Перепеличного
Защита основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердила возбуждение уголовного дела об убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного, проживавшего в Великобритании, в 2012 году. Но опровергла предъявление обвинения.
«Уголовное дело действительно было возбуждено в отношении Браудера в декабре 2018 года, но официально ему обвинения пока не предъявлено»,— сказал адвокат Браудера Александр Антипов, его слова 3 марта приводит «Коммерсантъ».
По его словам, в Следственном комитете России считают, что господин Перепеличный был отравлен чаем. По мнению следствия, Уильям Браудер организовал это убийство с целью скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб., сообщил Антипов. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2004 году.
«Конкретного мотива Браудера для убийства Перепеличного в деле не представлено. Из того, что я прочитал в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвинение не только недоказуемо, оно абсурдно»,— сказал адвокат.
Александр Антипов заявил, что обжалует возбуждение уголовного дела.
Ранее об официальном предъявлении обвинения по делу сообщил сам Браудер.
Справка:
Банкир Александр Перепеличный скоропостижно умер после утренней пробежки у ворот своей виллы в Суррее в Южной Англии. Смерть объяснялась естественными причинами, однако анализы, проведенные юристами страховой компании, обнаружили в его крови присутствие редкого растительного яда, который содержится в растениях семейства гельземиевых.
Перепеличный был одним из главных свидетелей по «делу Магнитского», возбужденного в отношении работавшего в Hermitage Capital юриста Сергея Магнитского.
В конце 2018 года по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации Уильямом Браудером преступного сообщества, а СКР начал проверять его на причастность к организации серии убийств, в том числе Магнитского и Перепеличного.