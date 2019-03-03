Четырбок просит Беглова перенести «Алые паруса»: праздник совпадает с Днем памяти и скорби

Пересмотреть дату праздника петербургских выпускников «Алые паруса» попросил депутат городского Заксобрания Денис Четырбок. В своем обращении к врио губернатора Александру Беглову парламентарий напомнил, что намечаемая дата – в ночь на 22 июня – совпадает с трагической годовщиной в истории страны.

«22 июня в России — День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней, — говорится в обращении Четырбока. — Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно».

Если же изменить дату проведения праздника не удастся, то нужно хотя бы передвинуть время начала праздничного салюта, чтобы успеть провести его до полуночи, считает депутат.

Реакция Смольного пока не поступила.

О том, что «Алые паруса» в этом году проведут в ночь на 22 июня, стало известно вчера.