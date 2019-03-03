Лыжник Большунов взял серебро на чемпионате мира в Зефельде

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

22-летний россиянин уступил норвежцу Хансу Кристеру Холунду, который прошел дистанцию за 1 час 49 минут и 59,3 секунды. Большунов отстал от лидера на 27,8 секунды. На третьем месте расположился еще один норвежец – Шур Рете (+57,8 секунды).

Еще один россиянин, Андрей Мельниченко, занял 13-е место, Евгений Белов — 25-е, Денис Спицов — 28-е, сообщает «Лента.ру».

Для Большунова эта медаль стала четвертой на чемпионате мира, для сборной России — восьмой. В активе команды теперь пять серебряных и три бронзовые награды.