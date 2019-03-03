Маск снова заговорил по-русски. Не дождавшись поздравлений от Рогозина, он ответил москвичке

Глава SpaceX Илон Маск, чей корабль 3 марта впервые пристыковался к МКС, отреагировал на слова поддержки пользовательницы из России. Она посетовала, что «Роскосмос» успехи американского бизнесмена и его компании едва ли оценит.

«Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает», – написала пользовательница «Твиттера» из Москвы Катя Павлюченко и вместо госкорпорации поздравила Маска от себя и всех космических энтузиастов России.

Вскоре под её постом появился комментарий на русском языке с верифицированного аккаунта главы SpaceX: «Спасибо за добрые слова!» Его твит за пару часов собрал больше 2,6 тысячи лайков и 500 репостов.

«Роскосмос» всё же не оставил без внимания стыковку с МКС нового космического корабля, но свои комплименты адресовал исключительно коллегам из NASA. Американский президент Дональд Трамп, накануне написавший, что «NASA жжёт», и отметивший SpaceX, пока в своём «Твиттере» на успех операции не отреагировал.

Это не первый раз, когда Илон Маск демонстрирует лингвистические познания. Ранее он на русском ответил на вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?»

Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, впервые пристыковался к Международной космической станции днём 3 марта. Пока единственным членом экипажа стал манекен, но в дальнейшем корабль готовится доставлять на МКС астронавтов. Сейчас средством доставки на станцию является только российский «Союз».