Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму. Речь якобы идёт о краже из его собора

В Симферополе священника новообразованной Православной церкви Украины Климента сняли с рейса на Ростов и доставили в отдел полиции. Об этом 3 марта сообщает Киевская митрополия религиозной организации.

Как уточнили в пресс-службе, по информации на 13:40 задержанный находился в отделе полиции Центрального района, к нему прибыл адвокат.

Архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ задержали на автовокзале Симферополя. Он планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу украинского гражданина Павла Гриба, арестованного в России за пособничество терроризму. Климент Кущ является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, подчёркивают в ПЦУ.

«Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на Севастопольской улице что-то украли. То есть кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража», – объяснил священник«Центру журналистских расследований».

Это единственная церковь ПЦУ в Крыму, она расположена в арендуемом кафедральном соборе Святых Владимира и Ольги на Севастопольской улице. В середине февраля Климент заявил, что власти Крыма потребовали от управления Крымской епархии ПЦУ освободить здание. Выселение он назвал политической местью для уничтожения «независимой» украинской церкви на территории Крыма.