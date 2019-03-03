В Индии будут выпускать свои автоматы Калашникова

Завод по изготовлению автоматов Калашникова открылся в Индии. Производство в районе города Корва запустили в присутствии премьер-министра страны Нарендры Моди и гендиректора «Рособоронэскпорта» Александра Михеева.

Совместное индийско-российское предприятие назвали Indo-Russian Rifles Private Limited. Как сообщает «Коммерсантъ», на заводе будет изготовлено 750 тыс. автоматов Калашникова (АК 203), которые придут на замену винтовок индийского производства INSAS. Будут использоваться в основном индийские комплектующие.

При необходимости объемы производства могут быть увеличены, а производство – усовершенствовано для выпуска перспективных моделей.

«Совместное предприятие будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил страны и укреплению национальной безопасности. Этот завод также создаст рабочие места в Амети и соседних округах»,— сказал Нарендра Моди.

По информации «Рособоронэскпорта», учредителями совместного предприятия стали управление артиллерийских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия) и входящие в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников».

По данным местной газеты The Economic Times, соглашение о совместном производстве автоматов «Калашников» оценивается в $1,7 млрд.