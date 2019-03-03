На Ленинском маршрутка сбила светофор, напротив Летнего сада «Мерседес» уехал в столб

Гололёд спровоцировал несколько аварий в Петербурге днём 3 марта. Жертвой пали светофор и иномарка.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель маршрутки № 216 (обслуживает ООО «АТП Барс-2») не справился с управлением возле 156-го дома по Ленинскому проспекту. Возле автобусной остановки автобус въехал в светофор, тот столкновения не перенёс и упал. По словам горожан, во время ДТП пострадал один человек, на место приехала машина скорой помощи. В региональное управление ГИБДД информация о происшествии пока не поступала.

Пробка из-за аварии образовалась на набережной Кутузова. Напротив Летнего сада «Мерседес» съехал с проезжей части и столкнулся с фонарным столбом. Других участников ДТП там нет.