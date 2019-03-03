СК предъявил Браудеру новое обвинение. На этот раз - в убийстве
Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение основателю британского фонда Hermitage Capital. На этот раз Уильяму Браудеру вменили убийство российского бизнесмена Александра Перепеличного.
Об этом Браудер написал 2 марта в Twitter.
«Российский Следственный комитет официально обвиняет меня в убийстве российского осведомителя Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году», — написал он.
В комментарии The Telegraph британец назвал обвинения абсурдными.
Перепеличный эмигрировал в Великобританию в 2010 году. Там он передал Браудеру документы, в которых якобы говорилось о коррупции во власти. В ноябре 2012-го россиянина нашли мертвым. Полиция Британии подозревала российские спецслужбы в причастности к его смерти, а вот СК решил иначе.
По информации The Telegraph, основатель Hermitage Capital первым сообщил полиции о возможном убийстве Перепеличного.
Напомним, в конце декабря российские силовики предъявили Браудеру создание преступного сообщества, его заочно арестовали. В уголовном деле фигурирует 10,5 млрд рублей ущерба. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил британца к 9 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.