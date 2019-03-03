СК предъявил Браудеру новое обвинение. На этот раз - в убийстве

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение основателю британского фонда Hermitage Capital. На этот раз Уильяму Браудеру вменили убийство российского бизнесмена Александра Перепеличного.

Об этом Браудер написал 2 марта в Twitter.

«Российский Следственный комитет официально обвиняет меня в убийстве российского осведомителя Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году», — написал он.

В комментарии The Telegraph британец назвал обвинения абсурдными.

Перепеличный эмигрировал в Великобританию в 2010 году. Там он передал Браудеру документы, в которых якобы говорилось о коррупции во власти. В ноябре 2012-го россиянина нашли мертвым. Полиция Британии подозревала российские спецслужбы в причастности к его смерти, а вот СК решил иначе.

По информации The Telegraph, основатель Hermitage Capital первым сообщил полиции о возможном убийстве Перепеличного.

Напомним, в конце декабря российские силовики предъявили Браудеру создание преступного сообщества, его заочно арестовали. В уголовном деле фигурирует 10,5 млрд рублей ущерба. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил британца к 9 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей.