Есть стыковка. «Пилот» Рипли на новом «Драконе» Маска успешно пристыковалась к МКС

Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, впервые пристыковался к Международной космической станции. Об этом 3 марта сообщили в NASA.

Сообщается, что операция состоялась в автоматическом режиме и завершилась в 05.51 по североамериканскому восточному времени (13.51 мск). Dragon выполнил несколько манёвров и, достигнув станции, присоединился к американскому модулю Harmony.

The @SpaceX Crew Dragon spacecraft docked to the @Space_Station for the first time today. The spacecraft, designed to fly astronauts, is attached to the station's Harmony module as Earth rotates below. pic.twitter.com/2fT0s8sege — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

На МКС, где сейчас находятся канадец Дэвид Сен-Жак, американка Энн Макклейн и россиянин Олег Кононенко, корабль доставил 200 кг груза и единственного астронавта — манекен по имени Эллен Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой». Во время полёта кукла занимала кресло пилота.

Первый в истории пробный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома во Флориде. После стыковки корабль вместе со своим первым пилотом должен вернуться на Землю. По установленным на Рипли датчикам специалисты смогут получить данные о параметрах полёта и перегрузках на всех этапах путешествия.