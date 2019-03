Есть стыковка. «Пилот» Рипли на новом «Драконе» Маска успешно пристыковалась к МКС

Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, впервые пристыковался к Международной космической станции. Об этом 3 марта сообщили в NASA.

Сообщается, что операция состоялась в автоматическом режиме и завершилась в 05.51 по североамериканскому восточному времени (13.51 мск). Dragon выполнил несколько манёвров и, достигнув станции, присоединился к американскому модулю Harmony.

