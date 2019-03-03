Беглов хочет научить воспитателей и классных руководителей распознавать рак на ранней стадии

Комитет по здравоохранению Петербурга в скором времени приступит к созданию тестов, которые помогут выявить у детей рак на ранней стадии. Он также планирует избавить подрастающее поколение от очередей в поликлиниках.

Об этом врио губернатора Александр Беглов рассказал журналистам после объезда Адмиралтейского района 3 марта. В скором времени в городе начнёт действовать система «Бережливая поликлиника»: это единая электронная медкарта для детей. Позже градоначальник намерен объединить медицину со школьными и детсадовскими системами, чтобы записать ребёнка к врачу при первых признаках недомогания мог, например, воспитатель.

Ждут сотрудников сферы образования и другие инновации от врио. Беглов отметил рост заболеваемости детей онкологией и добавил, что уберечь от печальной статистики может только ранняя диагностика. «Поручил комитету по здравоохранению разработать тесты, которые бы знали и видели, что у ребёнка что-то не так», – пояснил временно исполняющий обязанности губернатора. Он добавил, что признаки рака на ранней стадии должны уметь видеть медсестры, воспитатели, классные руководители и родители.

На этом же объезде, как ранее писала «Фонтанка», градоначальник пообещал пенсионерам танцплощадки и социального участкового.