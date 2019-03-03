Во Львове снесли стелу Монумента Славы. Теперь ее разобьют

Стелу Монумента Славы снесли во Львове в ночь на 3 марта. 30-метровую конструкцию удалось демонтировать с третьей попытки.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на УНН. Галицкая районная администрация трижды объявляла тендер на проведение работ по демонтажу. Выигравшая конкурс фирма в ближайшее время должна будет разбить бетонную конструкцию стелы.

Монумент Славы во Львове открыли в мае 1970 года. Он посвящен победе над нацизмом и изображает солдата и Родину-мать. Конструкция обратила на себя внимание националистов еще в 2007 году. В 2016 году группа местных депутатов заявила, что существование мемориала прямо противоречит закону о декоммунизации.

А год назад монумент повредили. На нем появилась надпись «Памятник оккупантам». В акте вандализма заподозрили участников запрещенного в России «Правого сектора» и других националистических объединений.

Напомним, борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась после событий на майдане.