Беглов пообещал избавить пенсионеров от беготни по инстанциям и приобщить к танцам

Танцевальные площадки для пенсионеров и социального участкового пообещал горожанам врио губернатора Петербурга Александр Беглов после объезда Адмиралтейского района 3 марта.

Чиновник рассказал, что в городе началась разработка института социального участкового. Этот человек, по замыслу правительства, будет следить за тем, чтобы всем льготникам досталось то, что положено им по закону. И городские, и федеральные выплаты планируется зачислять на одну карту, которую выдадут льготнику. В личном кабинете получателю покажут, кто, за что и сколько денег ему дал. Беглов мотивировал нововведение тем, что пенсионеров городские власти не должны «гонять по разным инстанциям». Социальная карта, по словам врио, начнёт действовать уже в этом году.

Градоначальник также отметил, что во время объезда одна пенсионерка пожаловалась ему на отсутствие мест для танцев. Просьбу ее Беглов услышал и пообещал открыть площадки в каждом районе, «чтобы пенсионеры могли ходить и действительно танцевать».