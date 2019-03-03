Профессор МГУ анонсировал «Первые Скрипальские чтения», на которые пригласили Петрова и Боширова

«Первые Скрипальские чтения» в МГУ анонсировала 3 марта радиостанция «Говорит Москва». Конференция приурочена к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а пригласили ученые Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти назвали вероятными отравителями.

Новость журналистам сообщил член Научного совета при Совете безопасности РФ профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, конференция будет посвящена информационным войнам. А обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации» хотят с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ. Приглашения для них отправили курьерами на «физические адреса».

«Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес, – цитирует Манойло радиостанция. – Я убеждён, что до этих людей доходит информация из внешнего мира. Просто это канал односторонний по целому ряду причин. Нам помогают волонтёры. Сейчас есть несколько адресов, по которым они могут находиться. У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убеждён, что информация до них дойдёт».

Организатор «Скрипальских чтений» добавил, что хотел бы провести следующую конференцию в Великобритании – и не где-нибудь, а в Солсберийском соборе.

«Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести – почему нет? Тогда это было бы резонансно. Англиканская церковь – это же протестантская церковь. В основе их церкви лежит очень рациональный подход. В том числе и к зданиям, к их использованию», – отметил он.

Манойло не назвал точную дату конференции. На сайте МГУ информации о чтениях нет.

Напомним, годовщина резонансного преступления будет уже завтра. 4 марта 2018 года бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. По версии британского следствия, отца и дочь отравили «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. А сделали это якобы граждане России Александр Петров и Руслан Бошаров, точнее, под такими именами действовали офицеры ГРУ. В сентябре 2018-го мужчины появились в эфире RT и дали интервью Маргарите Симоньян, в котором опровергли версию английских спецслужб и назвали себя обычными туристами.

«Фонтанка» проверила факты и выяснила, что странная парочка получала паспорта одновременно с гражданами России, которые любят попарно летать за границу и по роковому стечению обстоятельств порой оказываются в разных странах во время знаковых событий.Также наше издание выяснило, кого Великобритания готова объявить соучастником Петрова и Боширова. 45-летний Сергей Федотов идеально подходит под концепцию «отравителей из ГРУ».