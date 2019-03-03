Матвиенко пообещала сделать всё, чтобы в Венесуэле не пролилась кровь

Москва опасается провокаций США с целью свержения законной власти в Венесуэле и сделает всё, чтобы не допустить повторения иракского сценария. Об этом 3 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Глава верхней палаты российского парламента отметила, что в Венесуэле сейчас идёт очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконную смену власти на суверенных территориях. По её словам, последствия таких «проб» можно проследить в Ираке и Ливии. При этом Россия уверена, что кризис в боливарианской республике создан искусственно при вмешательстве США, и без диалога всех политических сил разрешить его не удастся.

Парламентарий подчеркнула, что только народ Венесуэлы вправе решать, каким будет его настоящее и будущее, и призвала международное сообщество остановить «негативные тенденции», пишет РБК со ссылкой на ТАСС. Со стороны России Матвиенко пообещала поддержать законное правительство и воспрепятствовать вмешательству в независимость республики.

«Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», – заявила Матвиенко.

Находящаяся в Москве исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес также отметила возможную опасность со стороны Америки. По её словам, в республике рассматривают её как «большую возможность окончательно стать независимыми и укрепить дружеские связи со свободным миром».

«Сегодня в мире мы видим два блока стран: первый – это страны, которые действуют всегда по указке Вашингтона и полностью подчиняются ему, второй – это наши страны, которые борются за право самостоятельно принимать решения, и большинство народов мира относятся ко второму блоку», – цитирует её ТАСС.