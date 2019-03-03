Судно с 5 тоннами зерна для Ирана село на мель под Астраханью

Грузовое судно «Сепано» застряло в Волго-Каспийском морском судоходном канале по пути из Астрахани в иранский порт Амиробад. Сняться с мели команда пытается своими силами.

Как сообщает управление МЧС по Астраханской области 3 марта, непредвиденная задержка произошла в начале девятого утра по московскому времени. Следовавший из Астрахани иранский «Сепано» сел на мель между населенными пунктами Ниновка и Федоровка. На борту находятся 14 моряков и 4,9 тонны зерна, которые должны доставить в Иран. По данным ведомства, инцидент обошёлся без последствий: пострадавших нет, целостность водного транспорта не нарушена.

Пока судовладелец решает вопрос о привлечении буксира, экипаж предпринимает попытки сняться с мели самостоятельно. Запаса еды на борту морякам хватит на 10 дней.