Пожар на Ленской, где трое прыгали из окон, стал уголовным делом

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено Следственным комитетом Петербурга после гибели троих мужчин при пожаре на Ленской улице.

В ведомстве подтвердили версию очевидцев о том, что погибшие прыгали из окон седьмого этажа, спасаясь от пламени. Двое мужчин погибли на месте, ещё один скончался в машине скорой помощи.

Как ранее писала «Фонтанка», возгорание произошло около 11 утра 3 марта в доме по Ленской улице, 10. Горела комната на площади 18 кв.м, тушил пламя 31 спасатель.