Четыре литра вина и две бутылки водки. Воры обчистили Nissan на парковке крематория

Из салона автомобиля, который был припаркован возле городского крематория на Шафировском проспекте в Петербурге, воры забрали несколько сумок, компьютер, телефон и бутылки с алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке», стекло на задней пассажирской двери Nissan было разбито около двух часов дня 1 марта. Как на следующий день рассказала полиции потерпевшая, машина стояла возле дома 12 по Шафировскому проспекту, на парковке крематория. В списке украденного, кроме техники и документов, оказались четыре литра вина и две бутылки водки, общей стоимостью пять тысяч рублей. Всего ущерб девушка насчитала на 73 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.