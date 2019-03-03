«Не хочет зима нас отпускать». В Смольном ждут нового натиска снегопада - еще более сильного, чем вчерашний

В понедельник и вторник чиновники, ответственные за уборку Петербурга, ждут нового натиска стихии. Во вторник снегопад будет даже сильнее, чем в субботу.

Как рассказал журналистам 3 марта вице-губернатор Николай Бондаренко, накануне в различных районах города выпало от 14 до 20 см снега. В результате оперативного выхода техники очищено около 80% улично-дорожной сети, 75% тротуаров. В данный момент службы приступают к обработке улиц противогололедными материалами, так как ожидается новое понижение температуры.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил, что ночью работали 812 единиц техники, план на сегодня – 700 единиц и 1000 работников ручной уборки.

«Не хочет зима нас отпускать, – добавил чиновник. – Во вторник ждем снегопада, даже более сильного, чем вчера».

Напомним, накануне Северную столицу замело снегом за считаные часы, что привело к большому количеству ДТП. Транспортных проблем хватало не только на земле, но и в воздухе: около десятка самолетов не смогли приземлиться вовремя в Пулково. Кроме того, борт «Узбекских авиалиний» не удержался на взлетно-посадочной полосе, выехав с нее на 50 метров. Предварительной причиной произошедшего названы погодные условия.

О том, как Петербург провел самую снежную за несколько лет зиму, читайте в материале «Фонтанки».