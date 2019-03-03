«Мело, сверкало и гремело». С приходом весны над Петербургом разразилась снежная гроза

Петербургская погода продемонстрировала, что гроза не является исключительно летним явлением, и разглядеть вспышки молний можно даже в сильнейший снегопад. В эпицентр грозы в начале марта угодили жители Выборгского и Калининского районов.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы 3 марта, на подозрительно вспыхнувшее небо обратили внимание накануне около десяти часов вечера. Молнии недолго наблюдали над станцией метро «Площадь Мужества». Запечатлеть аномалию помешал непрерывный снегопад. При этом некоторые не только разглядели сверкающие росчерки в небе, но и услышали раскаты грома.

«Сначала даже глазам не поверили, удивительно», – делятся впечатлениями свидетели первой в этом году грозы.

Синоптики называют подобное снежной или зимней грозой. Это довольно редкое метеорологическое явление, связанное с вторжением холодных атмосферных фронтов в тёплую воздушную массу. В среднем для каждого зимнего месяца его фиксируют раз в 5 – 10 лет. От привычной грозы зимнюю вариацию отличает отсутствие дождя — его заменяет ливневый снег. В субботу он облепил город, вызвал транспортный коллапс и затормозил работу Пулково. Чтобы освободить взлётно-посадочные полосы от последствий весеннего снегопада, аэропорт пришлось закрывать на час. Наиболее серьезным последствием метели в Петербурге стал выехавший с ВПП борт «Узбекских авиалиний».