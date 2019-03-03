Maserati за 5,5 млн уехал с Богатырского без владельца. К машине тот не подходил две недели

Люксовая иномарка исчезла с парковочного места в Приморском районе Петербурга за две недели отсутствия владельца. Ущерб 27-летний петербуржец оценил в 5,5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», дорогостоящей Maserati Levante перламутрового цвета не оказалось возле 51-го дома по Богатырскому проспекту, когда хозяин вечером 2 марта пришёл машину забрать. Последний раз молодой человек видел ее ночью 19 февраля. Ущерб он оценил в 5,5 млн, машина была куплена в 2017 году.

В региональном управлении МВД добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.