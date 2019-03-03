Трофеи из Сирии везли по Крыму в сопровождении «Аллигаторов»

Сирийская трофейная техника передвигалась по Крыму в сопровождении вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Эшелон, видео которого в ночь на 3 марта появилось в Сети, двигалось из Керчи в Севастополь, жители которого утром уже увидели экспозицию.

Вчера передвижную музейную экспозицию под названием «Сирийский перелом» посмотрели керчане. Как сообщает сайт проекта, трофейную технику сирийских боевиков увидели около 4,5 тысячи горожан. Показ сопровождался концертом и угощением зрителей блюдами военно-полевой кухни.

Сегодня трофеи покажут в Севастополе, а дальше через города Кубани железнодорожный состав с передвижной выставкой отправится во Владивосток. Потом в планах – курс на Мурманск, а к 9 мая эшелон должен будет вернуться в Москву.

Напомним, на железных платформах едут «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD и самоходный минный трал Aardvark JSFU. Также россиянам покажут самодельные взрывные устройства, гранаты, мины и фугасы. В роли экскурсоводов выступают военные, участвовавшие в сирийской военной операции.