Московский снегопад задерживает рейсы в Пулково, а вылета из Петербурга в Новосибирск дожидаются в гостинице

Непогода скорректировала расписание аэропортов в Москве, Петербурге и Новосибирске. Самолёты добираются до Пулково со значительным опозданием, а улетающие в Сибирь петербуржцы вынуждены задержаться в гостинице.

Как следует из «Яндекс.Расписания», 3 марта вовремя в Пулково не прилетят четыре московских рейса авиакомпаний «РусЛайн», S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Самолёты отправляются из Шереметьево, Домодедово и Внуково позже запланированного времени по метеоусловиям, которые повлияли на работу столичных аэропортов. Все они должны были приземлиться около полудня, но в среднем задерживаются на полчаса.

Значительно сильнее отразилась непогода на расписании новосибирского аэропорта. Из-за тумана и плохой видимости рейс SU 6542 прилетит в Пулково с семичасовой задержкой. Обратный, Петербург – Новосибирск, также отложен. Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», ожидающих вылета пассажиров разместили в гостинице. Между тем в петербургском аэропорту по состоянию на полдень обстановка стабильна и большого влияния на выполнение полётного плана авиакомпаний не оказывает. Накануне из-за снегопада терминал закрывался на час. Наиболее серьезным последствием метели в Петербурге стал выехавший с ВПП борт «Узбекских авиалиний».