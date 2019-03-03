На Ленской горела квартира. Трое погибших

Больше тридцати спасателей тушили квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга утром 3 марта. Погибли три человека.

Как сообщает региональное управление МЧС, квартира на седьмом этаже дома 10 по Ленской улице загорелась в 11 утра в воскресенье. Сгорела комната площадью 18 квадратных метров. На месте работали 31 спасатель, за двадцать минут огонь был потушен.

По словам свидетелей ЧП, жертвами пожара стали двое, мужчина и женщина, они якобы выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Еще один пострадал. В МЧС отметили, что информация о погибших и пострадавших уточняется, правдивость версии очевидцев там не исключили. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что на Ленской погибли три человека.