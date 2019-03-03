Игрока «Спартака» увезли в больницу с переломанными ребрами после игры со СКА

Хоккеист московского «Спартака» госпитализирован после матча с петербургским СКА. У латвийского спортсмена Каспарса Даугавиньша – перелом ребер и гемопневмоторакс.

Об этом 3 марта сообщает РБК со ссылкой на генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова. Как пишет агентство, на четвертой минуте второго периода голкипер СКА Игорь Шестеркин поставил подножку Даугавиньшу, после чего латвийский хоккеист на большой скорости въехал в борт. Игрок петербургской команды получил за этот фол дисциплинарный штраф до конца матча, а нападающий покинул площадку на носилках.

«Каспарс Даугавиньш пока еще находится в больнице. Его состояние стабильное, все нормально. В серии со СКА, разумеется, он больше не сыграет», — отметил Жамнов.

Диагноз хоккеиста — перелом ребер и гемопневмоторакс. По предварительным данным, операция пострадавшему не потребуется. Возможно, он покинет стационар уже завтра.