Подслушанный разговор отправил на улицу 300 человек из торгового комплекса на Комендантской площади

Эвакуация в торговом комплексе «Орион» неподалёку от станции метро «Комендантский проспект» началась после того, как прохожий услышал подозрительный разговор. Опасность петербуржцу померещилась.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию мужчина позвонил около часа дня 2 марта. Он утверждал, что на улице услышал разговор двух неизвестных, которые якобы обсуждали подготовку взрыва торгового комплекса «Орион». Время теракта было назначено на два часа дня в тот же день.

Звонивший после предупреждения телефон отключил, тем временем взрывотехники поехали здание проверять. Пока они обходили все углы и подсобные помещения, на улицу отправились триста человек. Ничего опасного в здании не нашли.