Украина обвинила задержанного в Греции россиянина в создании преступной группы, подлоге и неуплате налогов

МВД Украины объяснило свои претензии к задержанному в Греции россиянину. Как сообщает министерство соседней страны, специалист в нефтяной сфере Евгений Калинин обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса.

Россиянину вменяют статью 255 УК Украины («Создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления»), статью 366 («Служебный подлог документов») и часть 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»). Максимальные санкции данных статей предполагают 12, 5 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Управление Нацполиции Одесской области объявило Калинина в розыск в мае 2017 года.

По данным местного телеканала «112», до 2011 года Вячеслав Калинин занимал пост вице-президента «ТНК-ВР Коммерс» — украинской «дочки» российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг» (в данный момент поглощена «Роснефтью»).

В 2013 году стал исполнительным директором нефтяного холдинга «ВЕТЭК», владельца которого, бизнесмена Сергея Курченко, связывают с семьей бывшего президента Украины Виктора Януковича. Калинин покинул компанию в 2014 году.

Напомним, мужчину задержали вечером 28 февраля в аэропорту Афин. На россиянина надели наручники, когда он приехал в Грецию в командировку. Его адвокат Яннис Рахиотис указал, что россиянин находится в списке «Миротворца», и назвал дело против него политическим. Юрист также сообщил, что арест в данном случае был необязательной мерой.