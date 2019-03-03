У России - первое золото на Универсиаде. Его принесла лыжница Алиса Жамбалова

У России – первое золото на Универсиаде-2019, которая вчера открылась в Красноярске. Лыжница Алиса Жамбалова стала первой в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем.

Как сообщает 3 марта «Коммерсант», второе и третье места – тоже у спортсменок из РФ. Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко взяли серебро и бронзу соответственно.

XXIX Всемирная зимняя универсиада началась в Красноярске 2 марта, в церемонии открытия принял участие президент Владимир Путин. В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Ожидается, что в играх примет участие 1,7 тыс. спортсменов, которых будут оценивать 950 судей. Универсиада продлится до 12 марта.