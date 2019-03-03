Непогода добралась до Москвы: на МКАД замес из 40 машин

Вчерашняя петербургская непогода добралась до Москвы, вызвав в столице множество аварий. Рекордсменом стало ДТП на кольцевой автодороге: там возник замес из 38 автомобилей.

Об этом утром 3 марта сообщает РИА Новости. По данным агентства, на 59-м километре МКАД сильный гололед собрал в одну кучу 38 машин. Для движения перекрыты две полосы из пяти.

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Напомним, вчерашняя метель спровоцировала множество аварий на дорогах Северной столицы. Только на кольцевой было не менее пяти серьезных происшествий. На набережной Фонтанки машина въехала в дом. А в Пулково при посадке с взлетно-посадочной полосы выкатился прилетевший из Ташкента «Боинг». К счастью, никто не пострадал, но аэропорт закрывали почти на час для чистки от снега единственной оставшейся в работе ВПП.